Призывала к "деукраинизации". В Чехии пропагандистка получила условный срок

В Чехии к условному сроку приговорили активистку-дезинформаторку Нелу Лискову. Она призывала к "деукраинизации" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

Чешская полиция начала расследование в отношении Лисковой еще в 2023 году. Тогда на ее публикации в Twitter обратил внимание бывший чешский министр культуры Даниэль Герман.

Суд приговорил пропагандистку, которая призывала в соцсетях к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года. Также она обязана удалить свои посты в Twitter.

Стоит заметить, что Лискова называла президента Украины Владимира Зеленского "нацистским монстром".

Она возглавляла так называемое общество "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР". В Чехии запретили это общество в 2017 году.