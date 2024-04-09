Закликала до "деукраїнізації". У Чехії пропагандистка отримала умовний термін

У Чехії до умовного терміну засудили активістку-дезінформаторку Нелу Ліскову. Вона закликала до "деукраїнізації" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Чеська поліція розпочала розслідування щодо Ліскової ще у 2023 році. Тоді на її публікації у Twitter звернув увагу колишній чеський міністр культури Даніель Герман.

Суд засудив пропагандистку, яка закликала у соцмережах до "деукраїнізації та денацифікації Чехії", до восьми місяців ув'язнення умовно з відстрочкою на два роки. Також вона зобов'язана видалити свої пости у Twitter.

Варто зауважити, що Ліскова називала президента України Володимира Зеленського "нацистським монстром".

Вона очолювала так зване товариство "Представництво Донецької народної республіки" та називала себе "почесним консулом ДНР". У Чехії заборонили це товариство у 2017 році.