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Заклеивать камеру или выключать микрофон? Киберполиция рассказала, как не стать жертвой преступников

Украина, Понедельник 01 июля 2024 01:50
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Заклеивать камеру или выключать микрофон? Киберполиция рассказала, как не стать жертвой преступников Фото: в МВД объяснили, как не стать жертвой злоумышленников (flickr)
Автор: Карина Левицкая

Все мы время от времени замечали, что телефоны и ноутбуки нас «подслушивают». Будто только проговорил с кем-то о новой игре или кроссовках, а реклама уже тут как тут. Однако такие способности гаджета могут использовать и злоумышленники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Существуют различные способы взлома веб-камер на компьютерах с Windows любой версии и разрядности. В основном это установка вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, когда жертва загружает по ссылке из Интернета приложение или скачивает его в качестве бонуса к бесплатным утилитам.

При этом утилиты могут быть модифицированы на воровство и передачу кодов доступа к программам удаленного контроля.

Некоторые сайты предлагают сервисы общения с использованием камеры, поэтому сайт запрашивает через браузер доступ к камере и микрофону.

Особенность состоит в том, что на сайте может использоваться специальный скрипт. Он открывает дополнительное окно в фоновом режиме без переключения пользователя на него. При закрытии основной страницы микрофон остается включенным на фоновой странице.

В браузерах разрешения могут сохраняться постоянно, поэтому при следующем посещении пользовательского сайта могут видеть и слышать уже без предупреждения.

Опасность для смартфонов

Гаджеты на ОС Android наиболее уязвимы для негласного снятия данных с камеры и микрофона. Дело не в том, что на Play Market существует множество приложений для удаленного контроля за ПК и смартфоном. Большинство популярных приложений требуют доступа к камере и микрофону. Даже малоизвестные сервисы для гаджетов часто так просят предоставить им этот доступ.

Не застрахованы от шпионской деятельности своих гаджетов и владельцы смартфонов от Apple.

Что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников

Специалисты в области кибербезопасности подготовили советы:

  • не загружать с ненадежных ресурсов и не устанавливать непроверенное программное обеспечение, в том числе утилиты для бесплатной загрузки, просмотра, удаления;
  • внимательно относиться к подозрительным письмам, не переходить по указанным в них ссылкам;
  • своевременно обновлять антивирусное ПО;
  • регулярно проводить полное сканирование компьютера антивирусом;
  • обращать внимание на работу камеры ноутбука. Если она включается не только во время видеовызова, немедленно отключите устройство от интернета и проверьте настройки камеры;
  • чаще проверять разрешения доступа к камере и микрофону для разных сайтов. В Google Chrome это можно сделать на странице настроек;
  • во время важных переговоров отложить смартфон и планшет как можно дальше;
  • на Android-устройствах зайти в раздел приложений и в каждом стороннем приложении, в "Управлении разрешениями", в функциях "Запись звука" и "Камера", по желанию выбрать опцию "Запретить" или "Всегда спрашивать".

Напомним, мы сообщали, что на днях украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, которая маскируется под украинские банки.

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