Заклеювати камеру чи вимикати мікрофон? Кіберполіція розповіла, як не стати жертвою зловмисників

Всі ми час від часу помічали, що телефони та ноутбуки нас "підслуховують". Ніби щойно проговорив з кимось по нову гру чи кросівки, а реклама вже тут як тут. Однак такі здібності гаджета можуть використати й зловмисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Існують різні способи злому веб-камер на комп’ютерах з Windows будь-якої версії та розрядності. В основному це встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, коли жертва завантажує за посиланням з Інтернету програму або викачує її у якості бонуса до безкоштовних утиліт.

При цьому утиліти можуть бути модифіковані на крадіжку і передавання кодів доступу до програм віддаленого контролю.

Деякі сайти пропонують сервіси спілкування з використанням камери, тому сайт запитує через браузер доступ до камери та мікрофона.

Особливість у тому, що на сайті може використовуватися спеціальний скрипт. Він відкриває додаткове вікно в фоновому режимі, не перемикаючи користувача на нього. Коли користувач закриває основну сторінку, мікрофон залишається увімкненим на фоновій сторінці.

У браузерах дозволи можуть зберігатися постійно, тому під час наступного відвідування сайту користувача можуть бачити та чути вже без попередження.

Небезпека для смартфонів

Гаджети на ОС Android найбільш уразливі до негласного зняття даних з камери та мікрофона. Справа не в тому, що на Play Market існує багато додатків для віддаленого контролю за ПК і смартфоном. Більшість популярних додатків вимагають доступ до камери та мікрофона. Навіть маловідомі сервіси для гаджетів часто безпричинно просять надати їм цей доступ.

Не застраховані від шпигунської діяльності своїх гаджетів і власники смартфонів від Apple.

Що робити аби не стати жертвою зловмисників

Фахівці у сфері кібербезпеки підготували поради: