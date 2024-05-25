ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: связано с банками

Украина, Суббота 25 мая 2024 21:23
UA EN RU
Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: связано с банками Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники присылают сообщения якобы от украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы "Ощадбанка" или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители "Ощадбанка" предупредили, что таких выплат на самом деле банк не производит.

"Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета", - отметили в банке.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр "Ощадбанка":

  • по номеру телефона: 0800210800;
  • или в Контакт-центр своего банка.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что количество незаконных действий с понесенными убытками платежными карточками в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило почти 300 тысяч операций.

Кроме того, в Украине раскрыли детали о самой популярной мошеннической схеме на рынке труда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї в Україні Банки Мошенническая схема Мошенники
NEWS
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию