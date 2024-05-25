Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: связано с банками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы "Ощадбанка" или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители "Ощадбанка" предупредили, что таких выплат на самом деле банк не производит.

"Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета", - отметили в банке.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр "Ощадбанка":