Курс доллара Экономика Авто Tech

Заканчиваются деньги? РФ может сократить расходы в бюджете-2026, - Reuters

20:56 11.03.2026 Ср
2 мин
Какие сферы может затронуть сокращение расходов в госбюджете РФ?
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российские власти могут сократить "нечувствительные" расходы бюджета на 10%. Причиной стало резкое падение доходов от продажи нефти и газа.

Что планируют урезать?

По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости "оптимизации" расходов.

Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь о некоторых новых проектах, в том числе о ремонте дорог.

В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.

Экономический тупик

Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:

  • доходы от энергетики сократились вдвое.
  • общие доходы бюджета упали на 11%.
  • цена российской нефти резко падала.

Это вынудило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне. Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации расходов, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.

Фактор Ирана и нефтяные надежды

Единственным фактором, который может отсрочить сокращение, остается война США и Израиля против Ирана. Закрытие Ормузского пролива подняло мировые цены на нефть, что кратковременно сыграло на руку Москве.

Однако источник издания считает, что этот рост не будет устойчивым, и системные проблемы бюджета требуют урезания расходов вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.

Кризис в РФ

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что российская экономика вошла в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет, который сравнивают со сценарием позднего СССР.

По данным разведки, в 2025 году промышленный рост в РФ фактически остановился (упал с 4-6% до 0,8%), а грузоперевозки по железной дороге сократились до минимума за 16 лет.

Ситуацию усугубляет рекордный дефицит бюджета, достигший 5,65 трлн рублей.

