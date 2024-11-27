"Закончится согласием". Эксперт объяснил, будет ли Турция против Украины в НАТО

По его словам, нельзя говорить о том, что Турция выступает против членства Украины в НАТО, поскольку соответствующих официальных заявлений не было.

"Турция понимает, что Украина страна-сосед и очень важно иметь отношения. И если речь идет об усилении НАТО, почему бы его не усиливать?", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что в 2022 году были некоторые колебания в случае с Финляндией и Швецией, но это было вызвано желанием, чтобы турецкой стороне пошли навстречу по некоторым вопросам.

"И понятно, что (в случае с Украиной, - ред.) все закончится согласием. Потому что вхождение Украины - это усиление Украины", - добавил Джердж.

Позиция Турция по вопросу Украины в НАТО

Официально Турция не выступает против членства Украины в НАТО. Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена без спешки рассматривать этот вопрос.

В то же время он подчеркнул, что вступления Украины не хотят США и некоторые другие члены Альянса. "Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем окончательное решение", - сказал Эрдоган.

Отметим, помимо всего прочего, Эрдоган позиционирует себя как потенциальный миротворец в вопросе российско-украинской войны. Ранее сообщалось, что он даже хотел представить свой план по замораживанию войны.

По данным Bloomberg, данный план предусматривает приостановку дискуссий о вступлении Украины в НАТО на 10 лет в качестве уступки Владимиру Путину. А также создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, развертывание международных сил и военные гарантии безопасности.