Замовнику вбивства журналіста Куцяка пред'явили звинувачення

Журналіста і його наречену вбили в лютому 2018 року

Заказчику убийства журналиста Яна Куцяка предъявили официальные обвинения. Об этом сообщает полиция Словакии, передает Еuronews.

Другие подробности правоохранители не сообщили.

Как писало РБК-Украина ранее, подозреваемые в убийстве Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой посещали дом журналиста семь раз до убийства.

Отмечалось, что подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатейшего бизнесмена Словакии Мариана Кочнера, который не был обвинен в совершении преступления и отказался комментировать новые данные.

Сообщалось также, что заказчик заплатил за убийство Яна Куцяка минимум 70 тыс. евро. Планировали убить только Кучака. Его невеста оказалась случайной жертвой.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

Стоит также отметить, что в мае прошлого года адвокат семьи убитого журналиста-расследователя Яна Куцяка Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства. Защитник подчеркивал, что расстрелянные тела Куцяка и его невесты были перемещены без осмотра судмедэксперта на месте убийства, что привело к изначально неправильному определению времени смерти.