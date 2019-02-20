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Підозрювані у вбивстві журналіста Кучака назвали замовника

Новини » Політика    20.02.2019 - 19:15
Підозрювані у вбивстві журналіста Кучака назвали замовника
Фото: журналіст Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Підозрювані повідомили, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера

Підозрювані у вбивстві словацького журналіста Яна Кучака та його нареченої Мартіни Кушнірової відвідували будинок журналіста сім разів до вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності.

Підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера, який не був звинувачений у вчиненні злочину, і відмовився коментувати нові дані. Як відомо, замовник заплатив за вбивство Яна Куцяка мінімум 70 тис. євро. Планували вбити тільки Кучака. Його наречена Мартіна Кушнірова виявилася випадковою жертвою.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

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