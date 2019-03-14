Замовнику вбивства журналіста Куцяка пред'явили звинувачення

Фото: журналіст Ян Куцяк (facebook.com/Aktuality.sk)

Журналіста і його наречену вбили в лютому 2018 року

Замовнику вбивства журналіста Яна Куцяка пред'явили офіційні звинувачення. Про це повідомляє поліція Словаччини, передає Еuronews.

Інші подробиці правоохоронці не повідомили.

Як писало РБК-Україна раніше, підозрювані у вбивстві Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової відвідували будинок журналіста сім разів до вбивства.

Зазначалося, що підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера, який не був звинувачений у скоєнні злочину і відмовився коментувати нові дані.

Повідомлялося також, що замовник заплатив за вбивство Яна Куцяка мінімум 70 тис. євро. Планували вбити тільки Кучака. Його наречена виявилася випадковою жертвою.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

Варто також відзначити, що в травні минулого року адвокат сім'ї убитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка Даніель Ліпсік звинуватив словацьку поліцію у знищенні доказів на місці вбивства. Захисник підкреслював, що розстріляні тіла Куцяка і його нареченої були переміщені без огляду судмедексперта на місці вбивства, що призвело до початку неправильного визначення часу смерті.