Россия с утра запустила более 700 дронов и атака продолжается

ВСУ сообщили, что российские войска за сутки применили против Украины более 890 беспилотников разных типов. Основной удар пришелся по западным регионам страны, и только с утра дронов было свыше 700.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Россия атаковала Украину сотнями дронов

По данным Воздушных сил, 13 мая с 08:00 до 18:30 армия РФ выпустила по Украине 753 ударных беспилотника.

Речь идет о дронах типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниках-имитаторах "Пародия".

Кроме того, учитывалась и ночная атака, во время которой было зафиксировано еще 139 БПЛА.

Таким образом, общее количество российских дронов, примененных за сутки, превысило 890 единиц.

Главной целью стали западные области

В Воздушных силах заявили, что основным направлением удара были западные регионы Украины.

Также отмечается, что во время атаки российские войска снова использовали территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных беспилотников в сторону Украины.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

Сотни дронов удалось уничтожить

По предварительным данным, по состоянию на 18:30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских беспилотников различных типов практически во всех регионах страны.

При этом зафиксированы попадания 36 ударных дронов. Еще в 26 локациях произошло падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах подчеркнули, что воздушная атака продолжалась и вечером. Несколько российских БПЛА на тот момент все еще находились в воздушном пространстве Украины.