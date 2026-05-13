Россия с утра запустила более 700 дронов и атака продолжается

19:22 13.05.2026 Ср
2 мин
Это последствия недавного трехдневного "перемирия"
aimg Анастасия Никончук
Россия с утра запустила более 700 дронов и атака продолжается Фото: ВСУ (GettyImages)
ВСУ сообщили, что российские войска за сутки применили против Украины более 890 беспилотников разных типов. Основной удар пришелся по западным регионам страны, и только с утра дронов было свыше 700.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Читайте также: "Флеш" дал неутешительный прогноз о сегодняшней атаке РФ

Россия атаковала Украину сотнями дронов

По данным Воздушных сил, 13 мая с 08:00 до 18:30 армия РФ выпустила по Украине 753 ударных беспилотника.

Речь идет о дронах типа Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниках-имитаторах "Пародия".

Кроме того, учитывалась и ночная атака, во время которой было зафиксировано еще 139 БПЛА.

Таким образом, общее количество российских дронов, примененных за сутки, превысило 890 единиц.

Главной целью стали западные области

В Воздушных силах заявили, что основным направлением удара были западные регионы Украины.

Также отмечается, что во время атаки российские войска снова использовали территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных беспилотников в сторону Украины.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

Сотни дронов удалось уничтожить

По предварительным данным, по состоянию на 18:30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских беспилотников различных типов практически во всех регионах страны.

При этом зафиксированы попадания 36 ударных дронов. Еще в 26 локациях произошло падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах подчеркнули, что воздушная атака продолжалась и вечером. Несколько российских БПЛА на тот момент все еще находились в воздушном пространстве Украины.

Напоминаем, что 13 мая российские войска применили тактику продолжительного комбинированного удара, не ограничившись ночной атакой. По данным разведки и заявлениям президента, новая волна массированных атак продолжается и может сохраняться в течение всего дня, переходя в затяжной режим воздействия по территории Украины.

Отметим, что профессора считают, что при президентстве Дональда Трампа формат перемирий в войне России против Украины изменился и утратил свое классическое значение.

Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
