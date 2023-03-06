На Закарпатье обнаружили "церковного блоггера" УПЦ МП, разжигавшего межконфессиональную рознь
Правоохранители на Закарпатье обнаружили "церковного блоггера" УПЦ МП, который использовал российские нарративы и разжигал межконфессиональную рознь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.
"Муж руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он пользовался нарративами российских пропагандистов. Называл Православную церковь Украины - "сектантской организацией" и настаивал на ее "неканоничности" и "незаконности". Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".
"Своими действиями мужчина способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти", - добавили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в нарушении "равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
Напомним, что прокремлевский блоггер скрывался от правосудия в киевском монастыре УПЦ Московского патриархата. Его разоблачили и задержали.
Главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата объявили подозрение за разжигание розни. Под его руководством в сети и среди верующих распространяли пропаганду.
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