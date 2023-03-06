На Закарпатье обнаружили "церковного блоггера" УПЦ МП, разжигавшего межконфессиональную рознь

Правоохранители на Закарпатье обнаружили "церковного блоггера" УПЦ МП, который использовал российские нарративы и разжигал межконфессиональную рознь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.

"Муж руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он пользовался нарративами российских пропагандистов. Называл Православную церковь Украины - "сектантской организацией" и настаивал на ее "неканоничности" и "незаконности". Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".

"Своими действиями мужчина способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти", - добавили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении "равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".