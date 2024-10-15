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На Закарпатье ТЦК отменил отсрочки более 200 "студентов-уклонистов"

Фото: на Закарпатье ТЦК отменил отсрочки более 200 "студентов-уклонистов" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из университетов Закарпатья разоблачили 225 фейковых "студентов". Комиссия Ужгородского ТЦК отменила уклонистам ранее предоставленные отсрочки от призыва в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, СБУ и Национальная полиция ликвидировали еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье.

По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок. Среди них - руководители двух частных заведений высшего образования и должностные лица ВЛК.

Закарпатье

На Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы.

Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство закарпатского университета привлекло к незаконной деятельности должностного лица военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспоьзовались "студенческой схемой".

Киевская область

Разоблачен заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру.

Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонявшихся в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились.

Таким образом, уклоняющие получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тысяч долларов с клиента.

Черкассы

В Черкассах разоблачили трех представителей военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые выводы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организаторы привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами из ВЛК.

Все фигуранты (в соответствии с совершенными преступлениями) доложены о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

 

Фото: на Закарпатье ТЦК отменил отсрочки более 200 "студентов-уклонистов"(t.me/SBUkr)

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, что недавно правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она за "денежное вознаграждение" выдавала мужчинам справки об инвалидности. Это позволяло им уезжать из страны.

Дома у Крупы, а также у ее родственников нашли несколько миллионов долларов наличными. При этом у семьи фигурантки было большое количество дорогого имущества.

Сейчас Крупа находится в СИЗО. Для нее предусмотрена возможность внести залог в размере 500 млн гривен.

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