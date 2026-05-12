В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электрички: что с пассажирами
В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а ряд рейсов "Укрзализныци" задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области и "Укрзализныцю".
Главное:
- Инцидент на железной дороге: 12 мая вблизи села Косари Черкасской области во время движения загорелись вагоны пригородного электропоезда.
- Эвакуация людей: Из поезда оперативно вывели 40 пассажиров еще до приезда спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.
- Масштаб пожара: Огонь охватил площадь 180 квадратных метров.
- Задержки рейсов: Из-за чрезвычайной ситуации поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка задержался на 1,5 часа.
- Резервные составы: Пассажиров поезда Черкассы - Знаменка отправили в пункт назначения резервным составом без изменения маршрута.
- Другие изменения: Также на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 сообщением имени Т. Г. Шевченко - Знаменка.
Что случилось
Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района. По данным спасателей, возгорание возникло в вагонах электропоезда во время движения.
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Также было начато тушение огня первичными средствами пожаротушения.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения огня. К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.
В Черкасской области загорелся электропоезд (фото: ГСЧС Черкасской области)
По информации ГСЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания сейчас устанавливают.
Последствия пожара в электропоезде в Черкасской области (фото: ГСЧС Черкасской области)
Задержки рейсов в Черкасской области
Из-за инцидента "Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов. В частности, поезд №6551/6552 сообщением Черкассы - Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на 1,5 часа. Маршрут движения при этом не меняли.
Также ориентировочно на 1-1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 имени Т. Г. Шевченко - Знаменка со станции Райгород.
