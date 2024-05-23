На Закарпатье мужчину, который пытался отвезти уклонистов в Венгрию, обязали купить дрон для ВСУ

На Закарпатье мужчине, который пытался перевезти уклонистов через границу в Венгрию, дали условный срок и обязали купить дрон для нужд ВСУ.

Подсадные утки

Сообщается, что один из организаторов схемы по незаконному перевозу через границу, нашел двоих потенциальных уклонистов, которых на тот момент уже привлекли к конфиденциальному сотрудничеству и проведению негласных следственных действий.

Мужчины заплатили организатору 2,5 тысяч долларов и сообщники стали действовать. К своей схеме они привлекли жителя Закарпатской области Павла (имя изменено из соображений анонимности – ред.), который живет недалеко от границы и хорошо знает местность. 11 января 2023 года они встретились в городе Тячев возле отеля "Серпанок" и договорились о способе перехода через границу, времени и и месте.

В этот же день вечером организаторы схемы вместе с потенциальными уклонистами приехали к автомойке на BMW, где их уже ждал Павел. Вместе они поехали к границе, где пересели в машину Павла. Он попытался проехать через границу в сторону Венгрии, но машину остановили пограничники и задержали всех.

Условный срок и дрон

Павлу инкриминировали 332 статью УК Украины – незаконное переправление людей через государственную границу. Он сразу признал вину и стал сотрудничать со следствием – раскрыл все участников схемы, показал места, через которые мог перевезти людей и проявлял инициативу, пытаясь помочь полиции. Кроме того, его в рамках дела обязали купить дрон для нужд украинской армии.

В итоге мужчина еще на этапе судебных разбирательств купил и передал военным ударный дрон. Тячевский районный суд, учтя все обстоятельства, осудил мужчину на пять лет лишения свободы, но заменил реальный срок условным – если в течение 3 лет он не совершит правонарушение, его посадят в тюрьму.