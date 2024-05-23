На Закарпатті чоловіка, який намагався відвезти ухилянтів до Угорщини, зобов'язали купити дрон для ЗСУ

На Закарпатті чоловікові, який намагався перевезти ухилянтів через кордон до Угорщини, дали умовний термін та зобов'язали купити дрон для потреб ЗСУ.

Підсадні качки

Повідомляється, що один із організаторів схеми з незаконного перевезення через кордон знайшов двох потенційних ухилянтів, яких на той момент вже залучили до конфіденційної співпраці та проведення негласних слідчих дій.

Чоловіки заплатили організатору 2,5 тисячі доларів і спільники почали діяти. До своєї схеми вони залучили мешканця Закарпатської області Павла (ім'я змінено з міркувань анонімності – ред.), який живе неподалік кордону та добре знає місцевість. 11 січня 2023 року вони зустрілися в місті Тячів біля готелю "Серпанок" і домовилися про спосіб переходу через кордон, час та місце.

Цього ж дня ввечері організатори схеми разом із потенційними ухилистами приїхали до автомийки на BMW, де на них уже чекав Павло. Разом вони поїхали до кордону, де пересіли до машини Павла. Він спробував проїхати через кордон у бік Угорщини, але машину зупинили прикордонники та затримали всіх.

Умовний термін та дрон

Павлу інкримінували 332 статтю КК України – незаконне переправлення людей через державний кордон. Він одразу визнав провину та став співпрацювати зі слідством – розкрив всіх учасників схеми, показав місця, через які міг перевезти людей та виявляв ініціативу, намагаючись допомогти поліції. Крім того, його в рамках справи зобов'язали купити дрон для потреб української армії.

У результаті чоловік ще на етапі судових розглядів купив та передав військовим ударний дрон. Тячівський районний суд, врахувавши всі обставини, засудив чоловіка на п'ять років позбавлення волі, але замінив реальний термін на умовний – якщо протягом 3 років він вчинить правопорушення, його посадять у в'язницю.