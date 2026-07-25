В Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК

По словам омбудсмена, к нему обратились за возможным нарушением прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий.

Как говорится в обращении, сотрудники полиции доставили мужчину в одно из подразделений Закарпатского ОТЦК и СП. Несмотря на документы, подтверждающие его право на отсрочку, его не отпускали.

Кроме того, мужчина болеет туберкулезом и требует постоянного лечения и регулярного приема лекарств. В обращении отмечается, что во время пребывания в ТЦК ему не предоставили необходимую медицинскую помощь и не позволили принимать лекарства вовремя.

После этого Лубинец поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить обстоятельства.

По словам омбудсмена, после проверки мужчину уволили, а его право на отсрочку восстановили.

В то же время, историю проверят правоохранители. В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона направили сообщение о возможном превышении власти военным должностным лицом. В Государственное бюро расследований обратились из-за возможного превышения власти работником полиции.

Также провести служебное расследование попросили Военную службу правопорядка в ВСУ и оперативное командование "Запад".

Лубинец подчеркнул, что мобилизация в условиях войны необходима, однако проводить ее нужно только в рамках закона.

"Человек, имеющий инвалидность и законное право на отсрочку, не должен незаконно удерживаться или лишаться своих прав. Закрывать глаза на очевидные факты, в частности, когда законное право человека подтверждено надлежащими документами, - недопустимо", - заявил он.

По словам омбудсмена, такие случаи не усиливают обороноспособность государства, а наоборот, дискредитируют мобилизацию и подрывают доверие граждан к государственным институтам.