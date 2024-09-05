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На Закарпатье мужчина мог умереть после избиения в ТЦК: ожидается расследование

Закарпаття, Четверг 05 сентября 2024 19:52
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На Закарпатье мужчина мог умереть после избиения в ТЦК: ожидается расследование Иллюстративное фото: на Закарпатье сотрудники ТЦК могли избить мужчину (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

На Закарпатье местная жительница обратилась к представителю омбудсмена с информацией, что ее отец умер после избиения сотрудниками ТЦК. Правоохранители проведут расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он обратил внимание, что на Закарпатье выросло количество обращений насчет неправомерных действий сотрудников территориальных центров комплектования.

"Так, к моему представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", - рассказал Лубинец.

По его словам, на этом фоне необходимо срочно провести расследование. Ведомости об уголовном правонарушении, которое предусмотрено ч.1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.

Лубинец добавил, что он уже направил запрос генпрокурору Украины Андрею Костину, чтобы установить все обстоятельства дела.

"В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей", - подчеркнул он.

Скандалы с ТЦК

Напомним, 11 июня под одним из одесских ТЦК произошла драка между сотрудниками ТЦК и медиками.

По версии медиков, бригаду "скорой" вызвали в ТЦК и удерживали там в течение нескольких часов.

В ТЦК же утверждают, что медики хотели помочь одному из военнообязанных уклоняться от мобилизации. Они якобы прибыли туда по его вызову.

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