ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 декабря 2022 07:00
Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня всю территорию Украины накроют осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 12 декабря, будет облачной с туманом. Почти все области накроют дожди и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в западных и Житомирской областях, а также в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Остальную территорию накроют дожди.

Жителей западных и северных областей предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток в среднем покажут +5 +10 градусов. На западе сегодня ожидается -1 -6, а на севере от +3 до -2 градусов.

Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киевской области и столице сегодня облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеде.

Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.

Напомним, вчера во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросетей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители