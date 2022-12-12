Украину снова накроют дожди и снег: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в понедельник, 12 декабря, будет облачной с туманом. Почти все области накроют дожди и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков сегодня в западных и Житомирской областях, а также в Карпатах местами небольшой снег. В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с мокрым снегом. Остальную территорию накроют дожди.
Жителей западных и северных областей предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров в течение суток в среднем покажут +5 +10 градусов. На западе сегодня ожидается -1 -6, а на севере от +3 до -2 градусов.
Погода в Киеве
В Киевской области и столице сегодня облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеде.
Температура воздуха в Киеве в течение суток в районе нуля градусов.
Напомним, вчера во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросетей.
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