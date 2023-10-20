В Закарпатье из-за дождей перекрыли движение одной из переправ. Мосту грозит разрушение

Большое количество дождей привело к повышению уровня воды в реках Закарпатской области. Именно поэтому начался подмыв временной переправы через реку Тересва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

По данным ОВА, движение через мост временно приостановлено. На месте происшествия уже работают работники патрульной полиции, они регулируют транспортный поток, направленный в объезд через село Нересница.

Подрядная организация уже производит подготовительные работы перед началом ремонта повреждений.

Предварительно уровень воды спадет через 4-5 часов. Движение переправой будет восстановлено после завершения всех работ.

Фото: на Закарпатье из-за дождей перекрыли движение одной из переправ (facebook.com/odazakarpattya)

Напомним, из-за значительного потепления во Львове решили отключить централизованное отопление .

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