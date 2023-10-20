ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ. Мосту загрожує руйнування

П'ятниця 20 жовтня 2023 15:45
UA EN RU
На Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ. Мосту загрожує руйнування Фото: на Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Наталія Кава

Велика кількість дощів призвела до підвищення рівня води у річках Закарпатської області. Саме тому розпочався підмив тимчасової переправи через річку Тересва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook.

За даними ОВА, наразі рух через міст тимчасово призупинено. На місці події вже працюють працівники патрульної поліції, вони регулюють транспортний потік, який спрямовано в об'їзд через село Нересниця.

Підрядна організація вже проводить підготовчі роботи перед початком ремонту пошкоджень.

Попередньо, рівень води спаде через 4-5 годин. Рух переправою буде відновлено після завершення усіх робіт.

Фото: на Закарпатті через дощі перекрили рух однією з переправ (facebook.com/odazakarpattya)

Нагадаємо, через значне потепління у Львові вирішили відключили централізоване опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття міст
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ