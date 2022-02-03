Під Рівним зіткнулися пасажирський потяг та вантажівка: є постраждалий

Сьогодні, 3 лютого вночі у м. Дубно (Рівненська область) сталася ДТП на залізничному переїзді за участі пасажирського потяга та вантажівки. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 01:58 від надїйшло повідомлення, що в м. Дубно по вул. Мостова на регульованому залізнично-дорожньому переїзді трапилася ДТП за участю пасажирського потяга сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля SCANIA", - йдеться в повідомлені.

За інформацією ДСНС, постраждав машиніст потягу. Його за допомогою спецінструмента рятувальники деблокували.

"Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики", - розповіли у прес-центрі.

Разом з тим, внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та причіп вантажівки.

Потерпілих серед пасажирів потяга не має. Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників.