ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью

Четверг 18 декабря 2025 13:13
UA EN RU
В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью Ребенок полностью зависел от взрослых (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Винницкой области умер 10-летний мальчик, который не получал пищи минимум два месяца. Ребенок имел инвалидность с рождения и полностью зависел от взрослых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

Ребенок не получал помощи

С мая 2025 года мальчик перестал посещать школу, а его состояние ухудшалось. Мать не обращалась к врачам, и ребенок оставался без присмотра.

Службы видели, но бездействовали

С августа по декабрь социальные и медицинские службы неоднократно посещали семью, фиксировали ухудшение состояния ребенка в документах, но не принимали меры для его защиты. Лечение не было обеспечено, ребенка не изъяли.

Мать и чиновники под подозрением

Мать задержана и сообщено о подозрении в оставлении ребенка в опасности, что привело к смерти, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Прокуратура также объявила подозрения должностным лицам:

  • работнику социальной службы - за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка;
  • семейному врачу - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Равнодушие стоило жизни

Генеральный прокурор подчеркнул, что дело теперь находится на его личном контроле, поскольку это не трагический случай, а преступление.

"Мальчик умер не от болезни - он умер из-за безразличия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их понесет ответственность", - написал Кравченко.

Читайте также о том, что в одной из частных клиник Киева 7-летний мальчик умер на приеме у стоматолога. Полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу.

Ранее мы писали о том, что в одной из больниц Киева 10-летняя девочка умерла во время подготовки к операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Народная партия Ребенок
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW