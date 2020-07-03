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У Закарпатській області посилили карантин

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 18:22
У Закарпатській області посилили карантин
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Заклади громадського харчування та розважальної діяльності працюватимуть до 22:00

У Закарпатській області посилили карантинні заходи. Рішення було прийнято обласної комісії ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Так, з 4 липня в області обмежать час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності до 22:00, заборонено функціонування установ, які здаються в оренду для проведення масових заходів.

Також обмежують проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння дозволено проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням всіх вимог протиепідемічних заходів.

Крім того, тимчасово заборонено роботу речових ринків на території Міжгірського району.

Нагадаємо, у Харкові посилили деякі карантинні обмеження.

Крім того, у Львові заборонили роботу нічних клубів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Закарпатська областькарантин
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