У Закарпатській області посилили карантин

Заклади громадського харчування та розважальної діяльності працюватимуть до 22:00
У Закарпатській області посилили карантинні заходи. Рішення було прийнято обласної комісії ТЕБ та НС.
Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.
Так, з 4 липня в області обмежать час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності до 22:00, заборонено функціонування установ, які здаються в оренду для проведення масових заходів.
Також обмежують проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння дозволено проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням всіх вимог протиепідемічних заходів.
Крім того, тимчасово заборонено роботу речових ринків на території Міжгірського району.
Нагадаємо, у Харкові посилили деякі карантинні обмеження.
Крім того, у Львові заборонили роботу нічних клубів.
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Автор: РБК-Україна