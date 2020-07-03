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У Харкові посилили карантин

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 17:02
У Харкові посилили карантин
Фото: Харків (facebook com DykEtoHarkovEbta)

Обмеження торкнуться роботи ресторанів і кінотеатрів

У Харкові посилили деякі карантинні обмеження. Ресторани і кафе будуть працювати до 22:00, також обмежать роботу кінотеатрів.

Про це повідомляє KharkivToday.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Карантин у Харкові посилюють через зростання хворих COVID-19. В області п'ятий день перевищено один з показників Моз - динаміка захворюваності.

"Є пропозиція запровадження більш жорстких заходів. Це стосується насамперед обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів більше ніж 10 осіб. Крім того, заборонити роботу закладів громадського харчування, де немає літніх майданчиків, крім надання замовлень на винос", - заявив перший віце-мер Ігор Терехов.

Він також запропонував обмежити роботу кафе і ресторанів до 22:00. За підсумком всі члени комісії проголосували "за" впровадження озвучених обмежень. Терехов попросив поліцію проконтролювати виконання карантинних норм.

Наразі точно не відомо, які обмеження в роботі кінотеатрів.

Відзначимо, вранці в Харківській ОДА засідала регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, яка постановила, що рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.

За минулу добу в Харківській області зафіксовано 48 випадків коронавірусу і три випадки смерті. Загальна кількість хворих в області зросла до 2255.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ХарківХарківкарантин
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