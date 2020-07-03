ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Закарпатской области ужесточили карантин

Новости » Общество     03.07.2020 - 18:22
В Закарпатской области ужесточили карантин
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Заведения общепита и развлекательной деятельности будут работать до 22:00

В Закарпатской области ужесточили карантинные меры. Решение было принято областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, с 4 июля в области ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00, запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий.

Также ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, временно запрещена работа вещевых рынков на территории Межгорского района.

Напомним, в Харькове усилили некоторые карантинные ограничения.

Кроме того, во Львове запретили работу ночных клубов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Закарпатская областькарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь