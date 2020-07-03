В Закарпатской области ужесточили карантин

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Заведения общепита и развлекательной деятельности будут работать до 22:00

В Закарпатской области ужесточили карантинные меры. Решение было принято областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, с 4 июля в области ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00, запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий.

Также ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, временно запрещена работа вещевых рынков на территории Межгорского района.

Напомним, в Харькове усилили некоторые карантинные ограничения.

Кроме того, во Львове запретили работу ночных клубов.

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Автор: РБК-Украина