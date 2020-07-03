У Львові заборонили роботу нічних клубів

Фото: нічний Львів (io.ua)

Влада заборонила роботу нічних розважальних закладів через COVID-19

У Львові місцева влада заборонила роботу нічних розважальних закладів. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу в місті.

Про це йдеться у рішенні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19 на території м. Львів, м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудне", - йдеться у рішенні комісії.

Нагадаємо, карантин у Львові для кафе, барів і ресторанів послабили 24 червня. Місцева влада дозволила працювати залам ресторанів та кафе за умови, якщо у приміщенні буде не більше 10 людей. Також до ресторанів можна ходити лише у масках, а на вході відвідувачам мають вимірювати температуру.

Відзначимо, останнім часом Львівська область одна з лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу в країні. Тільки за минулу добу виявили понад 150 нових хворих.

Раніше ми писали про те, що карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу почали порушувати на вихідних і в інших містах України.

А також розповідали про те, що в Одесі на святкових вихідних туристи атакували пляжі й перестали дотримуватися дистанції та масковий режим.

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Автор: Артур Родивилов