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У Закарпатській області рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною близько 300 українців

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 20:37
У Закарпатській області рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною близько 300 українців
Фото: рятувальники (zk.dsns.gov.ua)

Рятувальники проводили роботу з дезінфекції основних місць масового перебування людей

На Закарпатті на пункті пропуску "Ужгород-Вишнє-Нємєцьке" рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною 288 українців у зв’язку з епідеміологічними заходами через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної ДСНС.

За інформацією ДСНС, рятувальники проводили роботу з дезінфекції основних місць масового перебування людей, а саме адміністративні будівлі, супермаркети, дитячі майданчики, парки та центральні вулиці міста.

"Станом на 16:30 19 березня на пункті пропуску "Ужгород–Вишнє-Нємецьке" транспортом ДСНС перевезено 288 громадян. За цей період мобільний пункт обігріву відвідало 23 людини", - йдеться у повідомленні.

У Закарпатській області рятувальники перевезли через кордон зі Словаччиною близько 300 українців

Фото: рятувальники (zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сьогодні, 19 березня, підтвердили перші два випадки коронавірусу. За даними ОДА, хворі коронавірусом громадяни нещодавно повернулися з-за кордону. Наразі пацієнтам надається вся необхідна медична допомога. Стан хворих стабільний, вони добре себе почувають.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження 2 нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.

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