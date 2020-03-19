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В Закарпатской области спасатели перевезли через границу со Словакией около 300 украинцев

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 20:37
В Закарпатской области спасатели перевезли через границу со Словакией около 300 украинцев
Фото: спасатели (zk.dsns.gov.ua)

Спасатели проводили работу по дезинфекции основных мест массового пребывания людей

На Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" спасатели перевезли через границу со Словакией 288 украинцев в связи с эпидемиологическими мероприятиями из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной ГСЧС.

По информации ГСЧС, спасатели проводили работу по дезинфекции основных мест массового пребывания людей, а именно административные здания, супермаркеты, детские площадки, парки и центральные улицы города.

"По состоянию на 16:30 19 марта на пункте пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" транспортом ГСЧС перевезено 288 граждан. За этот период мобильный пункт обогрева посетило 23 человека", - говорится в сообщении.

В Закарпатской области спасатели перевезли через границу со Словакией около 300 украинцев

Фото: спасатели (zk.dsns.gov.ua)

Напомним, в Днепропетровской области сегодня, 19 марта, подтвердили первые два случая коронавируса. По данным ОГА, больные коронавирусом граждане недавно вернулись из-за границы. В настоящее время пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние больных стабильное, они хорошо себя чувствуют.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали о подтверждение 2 новых случаев коронавируса в Украине. Заражение COVID-19 лабораторно подтвердили у двух пациентов в Киеве и Житомире. Тогда общее количество заболевших коронавирусом составляло 18.

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