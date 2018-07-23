У районі проведення ООС виявили схованку з вибухівкою

Вилучено п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю

У районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) у Донецькій області співробітники Служби безпеки України виявили схованку з вибухівкою. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

П’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю виявили та вилучили з автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя.

Як встановили правоохоронці, вказаний гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Фото: виявлена вибухівка (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 20 липня біля Водяного було виявлено 25 російських мін ПМН-2. Зазначено, що цей факт буде задокументований і використаний як доказ російської агресії проти України.