У Закарпатській області судитимуть чиновників за незаконну вирубку лісу

Фото: вирубаний ліс (npu.gov.ua)

Дії посадовців нанесли державі понад 3 млн гривень збитків

У Закарпатській області перед судом постануть два колишніх посадовці державного лісогосподарського підприємства. З дозволу чиновників були знищені понад 400 дерев породи бук.

Про це повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, посадовці дозволили незаконну вирубку лісу на ввіреній їм території, чим нанесли державі мільйонних збитків.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посадах у держпідприємстві, особи допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму понад три мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо правопорушників направили до суду. Чоловіків підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У поліції наголошують, що зібрали достатню кількість матеріалів, які підтверджують злочинні дії посадовців.

Екс-чиновникам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з можливістю штрафу від 4 250 до 12 750 гривень.

Нагадаємо, через повені на заході України Генеральна прокуратура відкрила кілька кримінальних справ, у тому числі - через незаконні вирубки лісів.

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Автор: Роман Калиниченко