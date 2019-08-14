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У Закарпатській області сталось масове отруєння людей

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 08:20
У Закарпатській області сталось масове отруєння людей
Ілюстративне фото (stan.kz)

В результаті отруєння у Закарпатській області постраждали 8 дітей

У Закарпатській області на весіллі отруїлись 29 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, люди отруїлись у селі Слобода. Всього на весіллі перебували 190 людей.

"Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані "Родинний затишок" у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про масове отруєння людей у Вінницькій області, в результаті якого постраждали 12 людей, серед яких троє дітей. Всі вони досі знаходяться в лікарні.

Нагадаємо, у селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні.

Також 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти.

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