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У Херсонській області масово отруїлись діти

Новини » Політика    25.07.2019 - 08:24
У Херсонській області масово отруїлись діти
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Херсонській області отруїлись діти віком від 8 до 14 років

У селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

Також вчора у Дніпрі отруїлись 17 працівників одного з підприємств. У них діагностували харчове отруєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини.

Крім того, у Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

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