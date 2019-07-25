У Херсонській області масово отруїлись діти

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Херсонській області отруїлись діти віком від 8 до 14 років

У селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

Також вчора у Дніпрі отруїлись 17 працівників одного з підприємств. У них діагностували харчове отруєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області від отруєння на весіллі постраждали щонайменше 84 людини.

Крім того, у Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.