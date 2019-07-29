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У лікарнях Дніпра через отруєння перебувають ще 24 людини

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 08:49
У лікарнях Дніпра через отруєння перебувають ще 24 людини
Ілюстративне фото (stan.kz)

У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція

Станом на 29 липня у лікувальних закладах через отруєння у Дніпрі на підприємстві залишаються 24 людини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У постраждалих діагноз - гостра кишкова інфекція.

"Станом на 07 год. 00 хв. 29 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ "Миропласт" (були госпіталізовані протягом 20-24 липня). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна раніше писало про отруєння у Дніпрі, в результаті якого постраждали 24 людини.

Нагадаємо, у селі Лазурне (Херсонська область) в пансіонаті "Буревісник" отруїлись 14 дітей. Дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні. Це діти віком від 8 до 14 років.

РБК-Україна писало, що 18 червня, в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти.

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Новини України Дніпроотруєння
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