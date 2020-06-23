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У Закарпатській області скасували послаблення карантину

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 02:36
У Закарпатській області скасували послаблення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Посилювати карантин будуть вже відсьогодні

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА прийняла рішення про скасування послаблення карантину в області. Деякі обмеження почнуть діяти вже з 23 червня.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру громадського здоров'я.

Так, з 25 червня буде заборонено закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації. Дозволено, зокрема, надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; надання невідкладної допомоги, надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

У вихідні та святкові дні заборонять регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

Починаючи із 00:00 год. 23 червня встановлять КПП на перевальних ділянках:

  • Яблунецького перевалу (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);
  • Абранського перевалу (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Зміниться режим роботи місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Зокрема встановлюється початок роботи:

  • о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;
  • о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України;

Раніше повідомлялося, що у Львівській області карантинні заходи продовжили до 30 червня.

РБК-Україна писало, що з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України карантинЗакарпатська область
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