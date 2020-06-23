У Закарпатській області скасували послаблення карантину

Посилювати карантин будуть вже відсьогодні
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА прийняла рішення про скасування послаблення карантину в області. Деякі обмеження почнуть діяти вже з 23 червня.
Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру громадського здоров'я.
Так, з 25 червня буде заборонено закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації. Дозволено, зокрема, надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; надання невідкладної допомоги, надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
У вихідні та святкові дні заборонять регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.
Починаючи із 00:00 год. 23 червня встановлять КПП на перевальних ділянках:
Зміниться режим роботи місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Зокрема встановлюється початок роботи:
Раніше повідомлялося, що у Львівській області карантинні заходи продовжили до 30 червня.
РБК-Україна писало, що з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада.
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Автор: Инна Собора