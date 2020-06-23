В Закарпатской области отменили ослабление карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Усиливать карантин будут уже с сегодняшнего дня

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА приняла решение об отмене ослабление карантина в области. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья.

Так, с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено, в частности, оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В выходные и праздничные дни запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях.

Начиная с 00:00 23 июня установят КПП на перевальных участках:

Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов);

Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. В частности устанавливается начало работы:

в 8 часов в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, территориальных подразделениях центральных органов исполнительной власти;

в 10 часов в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

Ранее сообщалось, что во Львовской области карантинные мероприятия продлили до 30 июня.

РБК-Украина писало, что с 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.

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Автор: Инна Собора