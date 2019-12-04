ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила керівників аграрної сфери на корупції в держзакупівлях

Новини » АПК     04.12.2019 - 11:29
СБУ викрила керівників аграрної сфери на корупції в держзакупівлях
Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Керівники вимагали хабарі за дозвіл на постачання продукції на держпідприємства

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві двох посадовців Національної академії аграрних наук України (НААН) на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що чиновники вимагали від бізнесмена гроші за постачання сільгосппродукції в ході проведення держзакупівель.

"Двоє посадових осіб НААН вимагали від комерсанта понад 50 тисяч доларів "відкату" за постачання зернових на державні підприємства, які входять до сфери управління академії", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали чиновників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини хабаря.

Крім того, чиновники також бізнесменові за мільйон доларів посаду керівника одного з підконтрольних підприємств НААН. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на адмінкордоні Криму члена партії "Єдина Росія" і представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень. Аграрна компанія проводила фіктивні фінансові операції.

СБУ затримала члена партії Путіна Трамп скептичний до України через корупцію, - доповідь
Новини України Служба безпеки Україникоррупциясельхозпродукция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся