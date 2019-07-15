У Закарпатській обл. проходять обшуки через масову скупку голосів

У Закарпатській області поліція викрила групу осіб в організації схеми підкупу виборців на позачергових парламентських виборах на користь одного з кандидатів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Вказано, що за голосування виключно за одного кандидата у депутати Верховної ради у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень.

Фото: обшуки

"За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання причетних до протиправної діяльності осіб", - сказано у повідомленні.

Так, у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України, було задокументовано групу осіб, яка через підпорядкованих посадових та довірених осіб організувала "схему" скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до ВР.

Так, під час процесуальних заходів встановили, що вказані особи з початку формують списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій "голос" за певного кандидата. В подальшому один примірник сформованих списків передається так званим кураторам, а один - залишається безпосередньо у тих, хто займається грошовою агітацією виборців. За голосування у день виборів за певного кандидата у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень.

"Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно буде сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору. Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до організації мережі підкупу виборців", - вказують у НПУ.

Нагадаємо, на Прикарпатті напередодні виборів у ВР масово підкуповують виборців, пропонуючи їм безкоштовні поїздки на курорт "Буковель".

Як писало РБК-Україна, в червні МВС зафіксувало близько 30 спроб підкупу виборців.