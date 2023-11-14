Целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг, - ГБР

Россияне при помощи удара по 128-й бригаде в Запорожской области могли пытаться ликвидировать командира бригады Дмитрия Лысюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - рассказала она.

Сапьян добавила, что следователи работают в круглосуточном режиме для выяснения обстоятельств трагедии. Это является одной из приоритетных задач.

Удар по 128-й бригаде

Напомним, 3 ноября российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по прифронтовому селу в Запорожской области. В этот момент в населенном пункте собрали военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Позже обнаружилось, что командир Дмитрий Лысюк опоздал на награждение. Удар произошел в 10:10, а он появился на месте через две минуты.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Лысюка отстранили на время расследования трагедии.

Сегодня, 14 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что бойцов собрали для награждения во дворе дома. Были нарушены все правила маскировки.

Более детально о ракетном ударе по 128-й бригаде можете узнать в материале РБК-Украина.