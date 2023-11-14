ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг, - ГБР

Киев, Вторник 14 ноября 2023 17:54
UA EN RU
Целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг, - ГБР Фото: целью удара россиян по 128-й бригаде мог быть комбриг (facebook.com/brigade128)
Автор: Иван Носальский

Россияне при помощи удара по 128-й бригаде в Запорожской области могли пытаться ликвидировать командира бригады Дмитрия Лысюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - рассказала она.

Сапьян добавила, что следователи работают в круглосуточном режиме для выяснения обстоятельств трагедии. Это является одной из приоритетных задач.

Удар по 128-й бригаде

Напомним, 3 ноября российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по прифронтовому селу в Запорожской области. В этот момент в населенном пункте собрали военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Позже обнаружилось, что командир Дмитрий Лысюк опоздал на награждение. Удар произошел в 10:10, а он появился на месте через две минуты.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Лысюка отстранили на время расследования трагедии.

Сегодня, 14 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что бойцов собрали для награждения во дворе дома. Были нарушены все правила маскировки.

Более детально о ракетном ударе по 128-й бригаде можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Запорожская область Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом