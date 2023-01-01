В Карпатах возможно схождение лавин. Спасатели предупреждают об опасности

В понедельник, 2 января, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам следует воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.