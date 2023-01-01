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В Карпатах возможно схождение лавин. Спасатели предупреждают об опасности

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Ивано-Франковская и Закарпатская область, Воскресенье 01 января 2023 18:15
В Карпатах возможно схождение лавин. Спасатели предупреждают об опасности Фото: в Карпатах возможны сходы лавин (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 2 января, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам следует воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"2 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Учитывая это, украинцам лучше воздержаться от походов в горы.

Напомним, Карпаты вчера, 31 декабря, засыпали снегом. В горах держатся минусовая температура и туман.

Как сообщалось ранее, 30 декабря - 1 января на высокогорье Ивано-Франковской удержится лавинная опасность, поэтому украинцам следует отказаться от походов в горы.

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ГСЧС Закарпатская область Ивано-Франковская область Карпаты
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