RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады

Фото: в Закарпатской области объявили траур по погибшим воинам 128-й бригады (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Трехдневный траур объявили в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Telegram.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чтим память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.

Что известно о трагедии

Российские террористы ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Воинов собрали для вручения наград ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления бойцов был нанесен удар.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили и местные жители.

Минобороны проведет проверку по факту ужасающей трагедии.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеЗакарпатская областьВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины