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У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади

Фото: у Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Триденний траур оголосили у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Telegram.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.

Що відомо про трагедію

Російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.

Міноборони проведе перевірку за фактом жахливої трагедії.

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