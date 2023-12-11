Закарпатские венгры и словаки обратились к Орбану, Фицо и Мишелю

Представители венгерского и словацкого национальных сообществ Закарпатской области призвали председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать на саммите ЕС начало переговоров о членстве Украины в блоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную военную администрацию (ОВА) и местное издание "Новости Закарпатья".
Соответствующие просьбы звучат в обнародованных сегодня, 11 декабря, открытых обращениях к иностранным политикам со стороны представителей нацмешинств Закарпатья.
Украинские венгры и словаки призывают поддержать на предстоящем заседании Евросовета, проведение которого запланировано на 14-15 декабря, решение по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС.
Также звучит призыв для лидеров государств-членов блока продолжать поддерживать Украину по пути евроинтеграции.
Текст обоих обращений идентичен. Отличаются только его адресаты и подписанты.
Так, обращение к Мишелю и Фицо было опубликовано главой общественной организации "Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин "Доверие"" Яном Дудашем-Рыжаком и руководителем ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнестом Горватом.
А со стороны украинских венгров из закарпатской области к Орбану обращались председатель Общества венгров ГСУУ Ласло Зубаныч, глава Береговского районного совета Карло Резеш, депутат закарпатского областного совета Юдита Петеи и глава молодежного регионального фонда венгерской молодежи Иосиф Резеш. Текс обращений идентичен
"Мы, представители словацкого / венгерского национального сообщества Закарпатья, обращаемся к Вам с большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, запланированном на 14-15 декабря 2023 года.
Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой.
В то же время, надеемся, что все нормы принятые в указанном комплексном законе, будут имплементированы в нормативные документы украинского законодательства с учетом всех предложений, которые были предоставлены общественными организациями закарпатских венгров.
Этот шаг важен для подтверждения приверженности Украины укреплению прав людей разных национальностей на территории всей страны и в Закарпатье в частности.
Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении.
Даже во время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, которое началось 24.2.22 года. Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верна своим евроинтеграционным ценностям.
Мы благодарны за ваше внимание этому вопросу и надеемся на положительное решение, которое будет способствовать будущему Украины и укреплению европейского сообщества".
Ниже представлены срины обоих обращений:
Обращение к главе Евросовета Мишеля и премьера Словакии Фицо от представителей украинских словаком из Закарпатской области (фото: скрин facebook.com/odazakarpattya)
Обращение к премьер-министру Венгрии Орбану от представителей украинских венгров из Закарпатской области (фото: скрин transkarpatia.net)
Напомним, в начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.
При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер грозится заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.
Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.
Добавим, что после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь. Отметим при этом, что, по словам Фицо, он не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.
Вместе с тем Братислава не выступала с такой резкой критикой по поводу вероятного одобрения на саммите ЕС в декабре старта переговоров по вступлению Украины в блок, как это делал Будапешт.
Как ранее отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.
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