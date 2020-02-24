Українців немає серед заражених коронавірусом в Італії

Ілюстративне фото (Reuters)

Станом ранок, 24 лютого, інформації про інфікування коронавірусом громадян України не надходило

Жоден громадянин України в Італії не захворів коронавірусом COVID-19. Про це повідомила керівник Офісу комунікацій Кабінету міністрів Тетяна Коврига, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, посольство України в Італії і головне консульство України в Неаполі цілодобово відслідковують інформацію у регіоні.

"Стосовно наших громадян в Мілані. За інформацією генерального консульства України в Мілані, в північній Італії станом на 9:00 сьогоднішнього дня інформації про зараження коронавірусом громадян України не надходило", - заявила Коврига.

Крім того, за її словами, наразі запущені та працюють три гарячі лінії, за якими українці в Італії можуть звернутись за допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії повідомили про понад 200 випадків захворювання коронавірусом в країні. Відомо про 6 смертельних випадків.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.