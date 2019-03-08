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На Закарпатті затримали групу наркоторгівців

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 23:22
На Закарпатті затримали групу наркоторгівців
Фото: В'ячеслав Аброськін (з відкритих джерел)

Затримані 6 членів організованої злочинної групи

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що у Закарпатській області були затримані члени злочинної організованої групи, яка налагодила поставки з Угорщини та збут метамфетаміну.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аброськіна.

За його словами, декілька місяців тому було розпочато перші кроки з реформування управління протидії наркозлочинності в Закарпатській області.

" Й вже сьогодні, саме 8 березня, в ході проведення спеціальних заходів були затримані члени злочинної організованої групи, яка налагодила поставки з Угорщини та збут метамфетаміну. На теперішній час затримані 6 членів групи, йдуть обшукові заходи", - написав Аброськін.

 

Декілька місяців тому ми почали перші кроки з реформування управління протидії наркозлочинності в Закарпатській області....

Опубліковано Vyacheslav Abroskin Пʼятниця, 8 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ладижині (Вінницька область) правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які займалися розповсюдженням наркотичних речовин.

В ході санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили у двох 30-річних місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.

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