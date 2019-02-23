У Вінницькій області затримали наркоторговців

Фото: вилучені речовини (npu.gov.ua)

В затриманих вилучили наркотики на суму майже 40 тис. гривень

У Ладижині (Вінницька область) правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які займалися розповсюдженням наркотичних речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в ході санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили у двох 30-річних місцевих жителів 50 доз амфетаміну, 40 доз наркотичної речовини метадон та згорток з марихуаною.

"Вартість вилучених у правопорушників наркотичних речовин становить близько 40 тисяч гривень", - розповіли в поліції.

Зазначається, що чоловіки були затримані за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України заблокували у Чернігівській області діяльність угрупування, яке виготовляло та розповсюджувало наркотичні засоби та психотропні речовини.

Раніше, у Львівській області правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який налагодив постачання в Україну наркотиків та психотропних речовин з країн Європи.