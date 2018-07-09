Напад на ромів у Львові: одного з підозрюваних відпустили під домашній арешт

Ще одного підозрюваного у нападі на ромів залишили під вартою на 2 місяці

Одного із підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові відпустили під домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 9 липня, Апеляційний суд Львівської області, передає "Громадське".

Зазначається, що суд прийняв рішення відпустити під домашній арешт Юрія Гринишина, котрий є неповнолітнім. Суд взяв до уваги той факт, що Гринишин погодився співпрацювати зі слідством, а в ході самого нападу на ромський табір активної участі у погромах не брав.

Також суд розглянув апеляцію підозрюваного Данила Малошенка. Оскільки підозрюваний є неповнолітнім, слухання відбувалось у закритому режимі. Згодом стало відомо, що Малошенку запобіжного заходу не змінювали та залишили його під вартою на два місяці.

Засідання щодо апеляції на запобіжний захід ще одному підозрюваному - Ярославу Пужилу - перенесли у зв’язку із неявкою адвоката підозрюваного Олега Волкуна. Пояснили, що адвокат на лікарняному.

Нагадаємо, 26 червня 2018 року Пустомилівський суд Львова обрав запобіжні заходи восьми затриманим, котрих підозрюють у нападі на поселення ромів. Для усіх обрали два місяці утримання під вартою без права застави.

Раніше повідомлялось, що поліція встановила і затримала всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові. Так, 20-річний організатор нападу роздав учасникам нападу різні знаряддя і зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення.

У результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".