Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Напад на ромів у Львові: одного з підозрюваних відпустили під домашній арешт

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 21:44
Ілюстративне фото (facebook.com/amnestyua)
Ілюстративне фото (facebook.com/amnestyua)

Ще одного підозрюваного у нападі на ромів залишили під вартою на 2 місяці

Одного із підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові відпустили під домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 9 липня, Апеляційний суд Львівської області, передає "Громадське".

Зазначається, що суд прийняв рішення відпустити під домашній арешт Юрія Гринишина, котрий є неповнолітнім. Суд взяв до уваги той факт, що Гринишин погодився співпрацювати зі слідством, а в ході самого нападу на ромський табір активної участі у погромах не брав.

Також суд розглянув апеляцію підозрюваного Данила Малошенка. Оскільки підозрюваний є неповнолітнім, слухання  відбувалось у закритому режимі. Згодом стало відомо, що Малошенку запобіжного заходу не змінювали та залишили його під вартою на два місяці.

Засідання щодо апеляції на запобіжний захід ще одному підозрюваному - Ярославу Пужилу - перенесли у зв’язку із неявкою адвоката підозрюваного Олега Волкуна. Пояснили, що адвокат на лікарняному.

Нагадаємо, 26 червня 2018 року Пустомилівський суд Львова обрав запобіжні заходи восьми затриманим, котрих підозрюють у нападі на поселення ромів. Для усіх обрали два місяці утримання під вартою без права застави.

Раніше повідомлялось, що поліція встановила і затримала всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові. Так, 20-річний організатор нападу роздав учасникам нападу різні знаряддя і зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення. 

У результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь". 

Напад на ромів під Львовом: суд залишив під вартою підозрюваного у організації злочину На Закарпатті невідомі ножем смертельно поранили ромку
Теги публікації: ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся