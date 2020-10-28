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Ректор київського вишу підозрюється в участі в переправленні нелегалів до ЄС

Київ, Середа 28 жовтня 2020 15:23
Ректор київського вишу підозрюється в участі в переправленні нелегалів до ЄС
Фото: заходи в рамках затримання ректора (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Ректор одного з київських вишів підозрюється в участі в схемі з переправлення в Євросоюз нелегалів. Мігранти їхали з Африки та Азії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що ректор приватного навчального закладу за гроші оформлював фіктивні запрошення на навчання для громадян країн Північної Африки, Центральної та Південної Азії. Для них він підробляв документи про середню освіту за місцем їх проживання за кордоном.

Після прибуття в Україну іноземці хотіли потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску на кордонах.

Організатор схеми був затриманий при отриманні трьох тисяч доларів за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців. Також оперативники зафіксували отримання ректором авансу за послуги.

Зловмисник підозрюється за ч.2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон України) Кримінального кодексу. Слідство триває по залученню інших осіб, які брали участь у схемі.

Минулого тижня повідомлялося, що в Житомирській області викрили діяльність угруповання, яке займалося ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

Також відомо, що Служба безпеки України викрила злочинне угруповання з майже 100 осіб. До її складу входили колишні і діючі правоохоронці, представники кримінальних кіл і співробітники охоронної фірми.

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