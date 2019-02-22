В Україні пройшли успішні випробування та бойові стрільби ракетних комплексів

Фото: випробування ракетних комплексів (turchynov.com)

Йдеться про зенітно-ракетні комплекси С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор"

В Україні відбулись успішні випробування та бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор" на полігоні "Ягорлик", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Турчинова.

За словами Турчинова, перед українською промисловістю було поставлено завдання у найкоротший строк за відносно невеликі кошти провести "повне відновлення та глибоку модернізацію наявних зенітних ракетних комплексів, підвищити їхні бойові характеристики до рівня сучасних вимог".

"Під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей. Глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей", - зазначив Турчинов.

Також, за словами Секретаря РНБО, за результатами стрільб підтверджені заявлені виробниками тактико-технічні характеристики цих комплексів.

Фото: випробування ракетних комплексів (turchynov.com)

Нагадаємо, вчора начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив про завершення випробувань модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор".

Раніше повідомлялося, що в 2019 році почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу "Колібрі". Крім того, в 2019 році планується завершити розробку і почати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".