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У Києві затримали двох диверсантів: їхали повз блокпост з відеореєстратором

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 22:26
У Києві затримали двох диверсантів: їхали повз блокпост з відеореєстратором У Києві затримали диверсантів (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві виявили двох пособників російських окупантів. Зазначається, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігора Клименка.

За його словами, підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Зазначається, що жодних документів вони при собі не мали та постійно плуталися в іменах.

"Мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора", - йдеться у повідомленні.

Також в автомобілі був увімкнений відеореєстратор, який зараз заборонено використовувати в період воєнного часу.

Ворожих агентів передали до СБУ, вони відповідатимуть за злочин проти України.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів.

Також ми писали, що кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень.

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